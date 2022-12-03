Илон Маск раскрыл информацию о цензуре в Twitter
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Миллиардер, предприниматель и владелец Twitter Илон Маск репостнул у себя в аккаунте многочисленные твиты журналиста Мэтта Таибби, рассекретившего общественности часть внутренних файлов компании.
"В самом начале своего создания Twitter более чем соответствовал своей миссии, предоставляя людям возможность создавать и обмениваться идеями и информацией мгновенно, без барьеров.
Однако со временем компания была вынуждена постепенно добавлять эти барьеры. Первые инструменты цензуры были разработаны для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками.
Постепенно, со временем, сотрудники и руководители Twitter стали находить все больше и больше применений этим инструментам. Посторонние стали просить компанию манипулировать высказываниями: сначала понемногу, потом – чаще, а затем – постоянно", — написал журналист.
Таибби рассказал, что к 2020 году запросы на удаление неугодных твитов стали обычным делом. При этом обе политические партии в США имели возможность обратиться к руководству Twitter с просьбой удалить или подвергнуть проверке твиты обычных людей и знаменитостей.
Журналист добавил, что во время президентской гонки в 2020 году компания получила и удовлетворила запросы как от Белого дома, где еще пребывал Трамп, так и от штаба Байдена. Однако у демократов было больше каналов связи с главами Twitter, чем у республиканцев.
Так, когда в New York Post опубликовали статью о сыне Байдена Хантере и содержимом его ноутбука, в Twitter предприняли ряд мер для противодействия распространению статьи на платформе.
"Twitter предпринял чрезвычайные меры для подавления этой истории, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что она может быть "небезопасной". Они даже заблокировали его передачу через прямые сообщения - инструмент, который до сих пор зарезервирован для крайних случаев, например, детской порнографии", — пишет Таибби.
Это, по словам журналиста, коснулось и экс-пресс-секретаря Белого дома при Трампе Кейли МакИнани - ее аккаунт был заблокирован за твит об истории с сыном Байдена.
Отдельным постом Маск анонсировал вторую часть этого расследования.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000019-ilon-mask-raskryl-informatsiyu-o-tsenzure-v-twitter/