Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Эдвард Сноуден. Фото: Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Так же собирается поступить и его супруга, передает РИА Новости.

"Получил, да (российский паспорт - прим. ред.)", — ответил на соответствующий вопрос журналистов адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Он добавил, что недавно виделся со Сноуденом, и у последнего, по его словам, все хорошо.

Тем временем новость о получении экс-сотрудником спецслужб США российского гражданства отказались комментировать в Белом доме.

"Что касается Сноудена, рекомендую вам обратится в Министерство юстиции, это вопрос криминального расследования, и я не буду комментировать дальше", — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что в отношении Сноудена на его родине ведется криминальное расследование.

Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ (Агентство нацбезопасности) США Эдварду Сноудену. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил после этого, что гражданство России Сноудену предоставили по его же просьбе.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден оказался в центре крупного международного скандала. Сообщалось, что он передал газетам секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого он был вынужден вылететь в Гонконг, а уже оттуда - в Москву, где находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Изначально Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, а в ноябре 2020 года стало известно о намерении Сноудена получить российское гражданство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000003-edvard-snouden-poluchil-rossiyskoe-grazhdanstvo/