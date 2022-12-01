Главную рождественскую ель зажгли в центре Нью-Йорка

Рождественская ель у Рокфеллер-центра. Фото: twitter.com/GaryHershorn

В Нью-Йорке около Рокфеллер-центра в среду, 30 ноября, состоялась традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели. Тысячи людей собрались посмотреть на это праздничное событие, передает CBS News.

Как пишет издание, щелчком выключателя все 50 тыс. светодиодов осветили рождественскую ель.

У Рокфеллер-центра, чтобы посмотреть на церемонию зажжения, собралось около тысячи зрителей.

Ели, установленной на Манхэттене в этом году, около 90 лет, ее высота составляет примерно 25 м.

По данным NBC New York, верхушку ели венчает звезда весом более 400 кг, украшенная 3 млн кристаллов Swarovski.

После 30 ноября огни на ели будут зажигаться каждый день с 6:00 до 24:00. На Рождество они будут гореть 24 часа.

На площади Рокфеллер-центра также состоялся концерт с участием Гвен Стефани, Блейка Шелтона, Андреа Бочелли, Алисии Киз и других исполнителей.

Впервые рождественская ель была установлена около Рокфеллер-центра в 1931 году. С 1933 года Рокфеллер-центр решил сделать рождественскую елку ежегодной традицией и провел самую первую церемонию зажжения елки.

Ранее первая леди США Джилл Байден показала кадры подготовки резиденции американского президента к грядущим праздникам – Рождеству и Новому году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999724-glavnuyu-rozhdestvenskuyu-el-zazhgli-v-tsentre-nyu-yorka/