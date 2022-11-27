Суррогатное материнство для иностранцев намерены запретить в России

Беременность. Иллюстративное фото: pexels.com

Россия запретит иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что данный запрет могут принять в декабре.

Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства будет принято в начале декабря, пообещал председатель Государственной Думы РФ, пишет РИА Новости.

"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро", - заявил Володин.

Политик подчеркнул, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тыс. младенцев, рожденных таким способом.

Напомним, что на прошлой неделе в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Отныне добавляются две новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Также предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999101-surrogatnoe-materinstvo-dlya-inostrantsev-namereny-zapretit-v-rossii/