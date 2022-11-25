Маск объявил об амнистии для ранее заблокированных пользователей Twitter

Илон Маск. Фото: Тhe Washington Post/Contributor/Getty Images

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск в своем объявил о восстановлении ранее заблокированных пользователей социальной сети.

Маск заявил, что учетные записи будут восстановлены на следующей неделе.

"Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе", – говорится в его публикации.

Накануне в среду, 23 ноября, миллиардер на своей странице в Twitter провел опрос на тему того, стоит ли разблокировать аккаунты. Голосование длилось сутки, в нем участвовали более трех миллионов пользователей. 72,4 процента из них высказались за восстановление профилей при условии, что эти пользователи не нарушали законов и не рассылали спам.

"Глас народа – глас Божий", – добавил Маск, использовав латинское выражение Vox populi, vox Dei.

Напомним, почти месяц назад миллиардер купил соцсеть за 44 млрд долларов.

После завершения сделки стало известно, что новый владелец Twitter планирует пересмотреть политику модерации контента компании и постоянные баны для пользователей, которые ранее нарушали политику платформы, включая бывшего президента США Дональда Трампа.

А на прошлой неделе аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter разблокировали после проведения соответствующего опроса на странице Маска в соцсети.

При этом аккаунт Эмбер Херд в Twitter был деактивирован после того, как ее бывший парень Илон Маск приобрел эту компанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998873-mask-obyavil-ob-amnistii-dlya-ranee-zablokirovannyh-polzovateley-twitter/