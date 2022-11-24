СМИ: разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию

Геймер. Иллюстративное фото: Miguel Sanz/Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что известный разработчик игр – корпорация Electronic Arts – полностью покинула Россию. Эксперты также предположили, что в будущих проектах компании может не быть дубляжа на русском языке.

Информацию об уходе ЕА из России корреспондентам "Известий" подтвердили экс-сотрудник маркетингового агентства, которое раньше отвечало за PR-активности бренда в РФ, а также собеседник на рынке видеоигр.

По данным издания, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Отмечается, что новые продукты компании не появляются на российском рынке еще с 4 марта текущего года, когда компания объявила о приостановке продаж в Беларуси и РФ.

По словам экспертов, у российских игроков могут возникнуть сложности с техподдержкой, однако, что касается покупки новых продуктов, для геймеров мало что поменяется – с июля 2022 года игры завозят в Россию по параллельному импорту.

Эксперты полагают, что из-за ухода компании из России ее будущие релизы будут выходить без перевода на русский язык.

Некоторые предположили, что дублировать свои игры на русский ЕА сможет в других странах СНГ, как это делают голливудские компании с фильмами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998779-smi-razrabotchik-fifa-i-need-for-speed-polnostyu-pokinul-rossiyu/