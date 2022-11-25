Рабочие крупнейшего завода по сбору iPhone бастуют в Китае

Логотипы Apple и Foxconn. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Рабочие самого крупного завода по сбору iPhone вышли на забастовку в Китае. Сотрудники Foxconn жалуются на плохие условие труда и проживания, а также на невнимательное отношение руководства к угрозе распространения COVID-19 на заводе, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сотрудники завода Foxconn заявили, что протесты вспыхнули после того, как производственный партнер Apple попытался отказать работникам в выплате бонусов, обещанных сотрудникам, помещенным в карантин перед отправкой на сборочные конвейеры. Кроме того, растет недовольство продолжающейся неспособностью фабрики обуздать вспышку COVID-19, тяжелыми условиями жизни и опасениями сотрудников, что они получат положительный результат теста.

Беспорядки на заводе усилили опасения инвесторов по поводу риска для цепочки поставок Apple, поскольку более 95% iPhone производятся в Китае. Проблемы на заводе в начале этого месяца вынудили Apple сократить планы поставок iPhone 14 и сделать предупреждение для инвесторов по поводу возможных задержек.

Foxconn заявила, что компания будет работать с сотрудниками и правительством, чтобы предотвратить дальнейшие акты насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998765-rabochie-krupneyshego-zavoda-po-sboru-iphone-bastuyut-v-kitae/