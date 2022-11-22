Собчак опровергла информацию об увольнении арестованного Суханова

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак опровергла в своем Telegram-канале информацию, которая была опубликована в российских СМИ, об увольнении Кирилла Суханова с поста коммерческого директора "Oсторожно Media".

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Кирилла Суханова, арестованного по делу о вымогательстве, уволили с должности коммерческого директора "Oсторожно Media". По словам собеседника агентства, это произошло 2 ноября.

Журналистка решила внести ясность и заявила, что данная информация является фейком.

"Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность.

Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор – любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает", – говорится в публикации Собчак.

По ее словам, она продолжает делать все возможное, чтобы освободить своих коллег.

Собчак отметила, что Суханов находится в курсе происходящей ситуации.

"Мы с ним на связи через письма и посылки", – добавила она.

Напомним, 26 октября стало известно, что коммерческий директор Ксении Собчак был задержан в Москве в рамках уголовного дела. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране". В этот же день в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, прошли обыски. Спустя пару часов СМИ сообщили, что она покинула Россию и уехала в Литву.

После чего сразу два российских издания написали, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". А Суханова, коммерческого директора одного из ее проектов, арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Он будет находиться в СИЗО до 24 декабря.

Уже 7 ноября российские СМИ заявили, что журналистка вернулась в Россию, ее якобы заметили во время пересечения государственной границы. Сообщалось, что ее сопровождал супруг.

Затем телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым за своих сотрудников, обвиняемых в вымогательстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998459-sobchak-oprovergla-informatsiyu-ob-uvolnenii-arestovannogo-suhanova/