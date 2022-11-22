Собчак опровергла информацию об увольнении арестованного Суханова
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Телеведущая Ксения Собчак опровергла в своем Telegram-канале информацию, которая была опубликована в российских СМИ, об увольнении Кирилла Суханова с поста коммерческого директора "Oсторожно Media".
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Кирилла Суханова, арестованного по делу о вымогательстве, уволили с должности коммерческого директора "Oсторожно Media". По словам собеседника агентства, это произошло 2 ноября.
Журналистка решила внести ясность и заявила, что данная информация является фейком.
"Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность.
Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор – любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает", – говорится в публикации Собчак.
По ее словам, она продолжает делать все возможное, чтобы освободить своих коллег.
Собчак отметила, что Суханов находится в курсе происходящей ситуации.
"Мы с ним на связи через письма и посылки", – добавила она.
Напомним, 26 октября стало известно, что коммерческий директор Ксении Собчак был задержан в Москве в рамках уголовного дела. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране". В этот же день в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, прошли обыски. Спустя пару часов СМИ сообщили, что она покинула Россию и уехала в Литву.
После чего сразу два российских издания написали, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". А Суханова, коммерческого директора одного из ее проектов, арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Он будет находиться в СИЗО до 24 декабря.
Уже 7 ноября российские СМИ заявили, что журналистка вернулась в Россию, ее якобы заметили во время пересечения государственной границы. Сообщалось, что ее сопровождал супруг.
Затем телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым за своих сотрудников, обвиняемых в вымогательстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998459-sobchak-oprovergla-informatsiyu-ob-uvolnenii-arestovannogo-suhanova/