На Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан в Евразии

Вулкан Ключевская сопка. Иллюстративное фото: Tatyana Makeyeva / AFP / Getty Images

Самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка, расположенный на полуострове Камчатка, начал выбрасывать вулканические бомбы, передает РИА Новости.

В воскресенье, 20 ноября, Геофизическая служба Камчатки сообщила, что ночью у восточного побережья полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,7. После этого в кратере вулкана появилось свечение.

"Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского – порядка 200 метров – только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером", – пояснили в институте.

Специалисты отмечают, что извержение вулкана будет только усиливаться, ожидаются лавовые и грязевые потоки. Кроме того, по их словам, обычно извержения длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Последнее извержение этого вулкана началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021 года.

Согласно информации на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Ключевская сопка – это самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров.

На его склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Возраст вулкана – 7 тыс. лет.

Напомним, в сентябре девять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская cопка на Камчатке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998075-na-kamchatke-nachal-izvergatsya-samyy-vysokiy-vulkan-v-evrazii/