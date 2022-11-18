Бегущая строка с нелестными высказываниями в адрес Маска появилась на здании Twitter

Илон Маск. Фото: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

На здание штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско появилась бегущая строка с нелестными высказываниями в адрес нового владельца компании Илона Маска.

Как пишет Buisness Insider, накануне офисы Twitter внезапно закрылись из-за того, что сотни сотрудников отказались продолжать работу в соответствии с новым видением социальной платформы, которую предложил Маск.

Также сообщалось, что на время приостанавливается возможность доступа арендаторов с удостоверениями личности.

По данным издания, офисы будут закрыты до понедельника.

Один из сотрудников поделился с корреспондентами информацией, что в компании боятся внутренних диверсий - с этим связано закрытие офисов.

Как сообщает "Известия", в Сети опубликовали видео о том, что на здании штаб-квартиры Twitter появилась бегущая строка. В ней Илона Маска называют расистом, страдающим манией величия, бесполезным миллиардером и паразитом.

Предполагается, что это сделал активист Алан Марлинг, который с 2017 года оставляет послания на стенах.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск публично увольняет критикующих его сотрудников Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997814-beguschaya-stroka-s-nelestnymi-vyskazyvaniyami-v-adres-maska-poyavilas-na-zdanii-twitter/