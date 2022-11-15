Король Карл III просит назначить государственными советниками своих брата и сестру, чтобы они могли его замещать

Карл III. Фото: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

Король Карл III решил внести изменения в круг королевских особ, выполняющих функции государственных советников. Он предлагает включить в него своих брата и сестру - принца Эдварда и принцессу Анну. Во вторник Палата лордов должна одобрить эту инициативу.

Государственными советниками в Британии являются старшие члены королевской семьи, которым монарх может передать часть своих функций в случае болезни или пребывания за рубежом. В частности, они уполномочены подписывать документы или принимать иностранных послов вместо короля.

В настоящий момент государственными советниками короля являются его супруга, королева-консорт Камилла, оба сына - принцы Уильям и Гарри, брат принц Эндрю и племянница принцесса Беатрис.

Однако принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл сложил с себя обязанности работающего члена королевской семьи и переехал в США, а принц Эндрю в результате скандала с Джеффри Эпштейном лишился воинских званий, титула Его королевского высочества и обязанностей по королевскому патронажу.

На данный момент речь идет только о расширении круга государственных советников, а не об исключении из списка Гарри и Эндрю.

Ожидается, что в следующем году король и королева, а также принц и принцесса Уэльские совершат много зарубежных визитов, и одной только принцессы Беатрис, на которую можно оставить королевство, будет недостаточно.

По ускоренной процедуре

Накануне предложение Карла III было доведено до сведения Палаты лордов. Обращение к пэрам зачитал лорд Паркер.

В нем король написал: "наделение полномочиями графа Уэссекского Эдварда и принцессы Анны обеспечит непрерывное и эффективное управление государственными делами, когда я недоступен - например, когда выполняю официальные обязанности за границей".

Одновременно обращение Карла III было передано в Палату общин, которая приступит к его рассмотрению, как только свое одобрение даст Палата лордов.

Ожидается, что ответ от пэров будет получен уже во вторник.

По словам экспертов, решение вопроса происходит весьма стремительно по меркам обычных процедур такого рода, но в данной ситуации для этого есть конституционная необходимость.

По законам британской монархии, государственными советниками являются супруг или супруга действующего монарха и следующие четыре члена королевской семьи в порядке очереди на престолонаследие, достигшие 21 года.

Принц Гарри пятый в очереди на престол, принц Эндрю - восьмой, принцесса Беатрис - девятая. Дети принцев Уильяма и Гарри хоть и стоят выше в этой очереди, но еще не достигли совершеннолетия и не могут быть назначены на должности государственных советников.

И принцесса Анна, и принц Эдвард ранее уже выполняли эти функции, пока естественный ход вещей не отодвинул их в порядке престолонаследия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997307-korol-karl-iii-prosit-naznachit-gosudarstvennymi-sovetnikami-svoih-brata-i-sestru-chtoby-oni-mogli-ego-zameschat/