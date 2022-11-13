Лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии предложили в России

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Соответствующие поправки поступили в Госдуму РФ, передает РИА Новости.

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. В соответствии с ней человека могут лишить приобретенного гражданства, если он дискредитирует российскую армию.

Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Речь идет о статьях Уголовного кодекса РФ:

284.1 — Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности;

207.3 — Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий;

280.1 — Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;

280.3 — Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях.

Отмечается, что также основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственными гербом и флагом и некоторые другие.

Какие правила утраты и лишения гражданства действуют в Казахстане?

Добавим, что в Казахстане основания для принудительного лишения или утраты гражданства прописаны в Законе "О гражданстве в РК".

Согласно статьи 20-1, лишение гражданства Республики Казахстан допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в результате которых причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.

При этом, в соответствии со статьей 21, гражданство Казахстана утрачивается:

вследствие поступления лица на воинскую службу, в службу безопасности, полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и управления другого государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами РК;

если гражданство Казахстана приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;

по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами Республики Казахстан;

если лицо приобрело гражданство другого государства;

если брак с гражданином РК, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства Казахстана, признан судом недействительным;

по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином Республики Казахстан, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им совершеннолетия;

вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.

Напомним, что в середине октября стала известна история казахстанки, живущей в Украине, которую безосновательно лишили гражданства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996958-lishat-priobretennogo-grazhdanstva-za-diskreditatsiyu-armii-predlozhili-v-rossii/