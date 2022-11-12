Неуместное сообщение: скандал с KFC разгорелся в Германии

KFC. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сеть ресторанов быстрого питания KFC оказалась в центре скандала в Германии. Компания разослала пользователям сообщение с предложением отметить мемориальную дату "хрустящей курочкой с нежным сыром". Как заявило руководство KFC, инцидент произошел по вине автоматического бота, передает CNBC.

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Ночь с 9 на 10 ноября в Германии традиционно называют "Хрустальной ночью" (или "Ночью разбитых витрин"). В 1938 году в эту ночь были совершены погромы магазинов, принадлежащих гражданам еврейского происхождения. Многие считают это событие началом Холокоста. В современной Германии эту ночь чтят как мемориальную дату. Проводят различные мероприятия, посвященные памяти пострадавших.

Накануне этой ночи сеть KFC отправила пользователям сообщение, которое содержало следующий текст: "Сегодня "Хрустальная ночь". Побалуйте себя в этот день курочкой с нежным сыром". Это событие сразу же вызвало волну недовольства в немецком обществе. В компании извинились за это происшествие, назвав его абсолютно неприемлемым.

Они объяснили происшествие тем, что компания использует автоматического бота, который настроен так, чтобы отправлять уведомления об акциях в национальные праздники. В KFC заявили, что процесс внутренней проверки сети не соблюдался должным образом, в результате чего клиентам было направлено такое сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996747-neumestnoe-soobschenie-skandal-s-kfc-razgorelsya-v-germanii/