Экоактивистки разрисовали маркерами картины Энди Уорхола в Австралии

Экоактивистки разрисовали картины Энди Уорхола. Кадр из видео: twitter.com/stopffsubsidies

Две женщины из группы климатических активистов Stop Fossil Fuel Subsidies разрисовали маркерами картины художника Энди Уорхола с изображениями банок супа Кэмпбелл, передает The Guardian.

Как пишет издание, группа Stop Fossil Fuel Subsidies (дословно – "остановим поддержку ископаемого топлива") заявила, что хочет, чтобы правительство Австралии прекратило поддержку нефтяной, газовой и угольной промышленности.

В знак протеста активистки разрисовали маркерами несколько картин из знаменитых банок супа Кэмпбелл американского художника Энди Уорхола. Происшествие случилось в Национальной галерее Австралии в столице страны – городе Канберра.

Отметим, что оригинальные работы Уорхола выставлены в Нью-Йоркском музее современного искусства. В австралийской галерее размещены репродукции картин.

Тем не менее полотна не пострадали, так как находились под защитным стеклом.

На своей странице в Twitter экоактивисты разместили несколько видеозаписей произошедшего. На одной из них , как девушки быстро и размашисто рисуют на нескольких картинах Уорхола. На втором , как они приклеивают руки к картинам с синими линиями на защитном стекле.

"Искусство, изображающее обезумевшее потребительство. Пока австралийцы голодают, правительство платит 22 тыс. долларов в минуту на субсидирование ископаемого топлива", – говорится в подписи к видео.

Отметим, что работа Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбэлл" состоит из 32 полотен с различными вариантами консервированного супа, который был популярен в 1960-х годах.

9 июля 1962 года в галерее Ferus (Лос-Анджелес) банки с супом были впервые представлены обществу и произвели ошеломительный эффект. Гости экспозиции говорили, что это простое по сути изображение заставило о многом задуматься – безликость массового потребления, пошлость и одинаковость, бездушие окружающих предметов.

Ранее экоактивисты группы "Последнее поколение" в Риме облили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель", а еще до этого участники движения Just Stop Oil в Лондоне облили уже томатным супом его картину "Подсолнухи".

Кроме того, члены того же "Последнего поколения" облили картофельным пюре картину Клода Моне.

Во всех случаях произведения искусства находились под защитными стеклами и не пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996432-ekoaktivistki-razrisovali-markerami-kartiny-endi-uorhola-v-avstralii/