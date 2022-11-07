Митинги с требованием отставки президента и премьера прошли в Молдове
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Акцию протеста с требованием отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы провели сторонники оппозиции в столицы Молдовы. Задержаны 65 человек.
Стражи порядка сообщили, что в акции протеста в Кишиневе приняли участие 1,7 тыс. человек, пишет РИА Новости. Отмечается, что организаторы акции называли цифру 50 тыс.
Протестующие собрались на бульваре Стефана Великого между зданиями парламента и администрацией президента и пытались направиться к центральной площади.
Путь им преградили сотрудники полиции, пишет издание. Собравшиеся провели митинг перед кордоном полицейских. Недовольные граждане потребовали отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы - политиков считают виновными в провоцировании экономического кризиса в стране.
Недовольство жителей Молдовы связано с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни.
По данным полиции, на митинге оппозиции в Кишиневе задержали 65 человек. Уточняется, что произошло несколько провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов - нарушители пытались прорвать кордон.
"Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности", - заявили в инспекторате МВД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995955-mitingi-s-trebovaniem-otstavki-prezidenta-i-premera-proshli-v-moldove/