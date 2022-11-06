Twitter все же начал продавать "синие галочки"
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В популярной соцсети все же стали продавать так называемые "синие галочки" - теперь верифицировать страницу в Twitter можно за фиксированную плату.
Теперь в соцсети появилась подписка на сумму 7,99 доллара в месяц, при оформлении которой можно верифицировать свой аккаунт, пишет CNBC.
Как отметили корреспонденты, данная услуга будет доступна пользователям App Store и пока только в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.
Получить "синюю галочку" можно было и раньше, однако сделать это могли лишь знаменитости, политики, крупные организации.
Теперь за ежемесячную плату это может сделать любой пользователь.
Также журналисты отметили, что при оформлении подписки пользователи смогут видеть в два раза меньше рекламы, а также публиковать длинные тексты и продолжительные ролики.
Ранее об этих нововведениях сообщал глава Twitter Илон Маск.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995940-twitter-vse-zhe-nachal-prodavat-sinie-galochki/