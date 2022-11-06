В ООН обратились к Маску после покупки Twitter
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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк написал открытое письмо новому главе Twitter Илону Маску. Он призвал Маска отстаивать права на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений в максимально возможной степени.
Письмо опубликовали на официальном сайте верховного комиссара ООН по правам человека. Тюрк написал его после произошедших в Twitter сокращений.
"Twitter - часть глобальной революции, которая изменила то, как мы общаемся. Но я пишу с тревогой и опасениями по поводу нашей цифровой общественной площадки и роли Twitter в ней. Как и все компании, Twitter должен осознать вред, связанный с его платформой, и предпринять шаги по его устранению. Уважение к нашим общим правам человека должно определять границы использования и развития платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - обратился он к Маску.
Тюрк изложил шесть основополагающих принципов, которые должны быть в центре внимания при управлении Twitter:
- Защита свободы слова;
- Свобода слова - не свобода действий;
- В Twitter нет места дискриминации, ненависти и насилию;
- Прозрачность - ключевой фактор;
- Защита конфиденциальности;
- Обязанности по обеспечению соблюдения прав человека должны распространяться на весь мир.
Напомним, что после покупки Twitter Илон Маск распустил совет директоров компании. Также бизнесмен предложил платить по 8 долларов в месяц за "синюю галочку" в Twitter.
Кроме того, появилась информация, что Маск задумался над введением платных личных сообщений в Twitter.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995915-v-oon-obratilis-k-masku-posle-pokupki-twitter/