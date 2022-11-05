Протестующие в Перу захватили теплоход с десятками туристов

Удерживаемые местные жители и туристы. Фото: Angela Ramirez / AFP / Getty Images

Туристы из нескольких стран были захвачены во время пребывания на речном судне группой протестующих граждан в Перу. Вскоре их удалось освободить, передает BBC.

Протест устроили перуанцы из общины Кунинико. Они выступали против разлива нефти, произошедшего 16 сентября. Но после переговоров с их главой туристов было решено отпустить.

Сообщалось, что на судне находились граждане Перу, Швейцарии, США, Великобритании, Испании и Франции. Одна из британских туристок сообщила, что условия начинали ухудшаться, так как еда и вода закончились. К тому же, среди них были беременные, пожилые, больные диабетом и другими недугами.

Община Кунинико сильно пострадала после серии утечек на Северо-Перуанском нефтепроводе. В свою очередь премьер-министр Перу Анибал Торрес обвинил общину в намеренном нанесении повреждений трубопроводу.

Напомним, в январе этого года в Перу случилось извержение вулкана, которое, по словам местных властей, привело к экологической катастрофе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995848-protestuyuschie-v-peru-zahvatili-teplohod-s-desyatkami-turistov/