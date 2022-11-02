Крупнейший в мире завод по производству iPhone изолировали из-за COVID-19 в Китае

Логотипы Apple и Foxconn. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Сегодня власти Китая приказали изолировать завод Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу на неделю. Ограничения введены на фоне вспышки заражений КВИ, передает издание Bloomberg.

Сообщается, что Китай приказал заблокировать территорию вокруг завода Foxconn в Чжэнчжоу, где производится продукция компании Apple, на семь дней. По данным издания, это может серьезно сократить поставки на крупнейший в мире завод по производству iPhone.

Уведомление правительства появилось после того, как число случаев заражения COVID-19 в Чжэнчжоу подскочило до 359 во вторник, 1 ноября. Это более чем в три раза больше, чем днем ​​​​ранее. Локдаун продлится до 9 ноября.

В заявлении Foxconn говорится, что завод будет продолжать работать, но в рамках "замкнутого цикла" или "автономного пузыря", который ограничивает контакты с внешним миром. При этом компания не ответила на вопрос о том, как она будет доставлять товары на территорию завода и обратно во время карантина.

"В последние дни официальные лица постепенно вводили сеть небольших блокировок и ограничений на территориях отдельных многоквартирных домов", – добавили в издании.

Foxconn – это торговая марка Hon Hai Technology Group, который является одним из самых крупных в мире производителем электроники. Компания была основана в 1974 году на Тайване.

Является крупнейшим в мире контрактным OEM-производителем электроники, осуществляет производство комплектующих (разъемов и корпусов), сборку высокотехнологичной продукции по заказу бесфабричных компаний.

Foxconn является поставщиком технологических услуг:

умной электроники – смартфоны, телевизоры, игровые приставки и так далее;

облачных и сетевых продуктов – коммуникационное и облачное оборудование и системы, используемые предприятиями, маршрутизаторы, серверы;

вычислительной техники – компьютеры, ноутбуки, планшеты, многофункциональные устройства и принтеры и прочее;

электронных компонентов – электронные компоненты, полупроводниковые продукты, автомобильное оборудование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995445-krupneyshiy-v-mire-zavod-po-proizvodstvu-iphone-izolirovali-iz-za-covid-19-v-kitae/