Польша начала строительство заграждения на границе с Россией

Ограждение. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства обороны Польши и вице-премьер Мариуш Блащак сообщил журналистам о начале строительства заграждения на границе с Россией, передает РИА Новости.

Заграждение будет построено на границе с Калининградской областью. Меру предприняли в целях усиления безопасности.

"Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", — сказал Блащак.

Напомним, в конце октября в Польше приняли резолюцию о признании нынешнего режима в России террористическим. Такую же резолюцию приняли ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Кроме того, главы МИД Польши и Германии заявили, что Россия должна выплатить Украине репарации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995388-polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdeniya-na-granitse-s-rossiey/