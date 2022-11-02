Исследование: Казахстан обогнал другие страны СНГ в рейтинге верховенства права
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Казахстан стал первым среди стран СНГ в индексе верховенства права в 2022 году. Однако в общем рейтинге страна оказалась на 65-м месте из 140 позиций. Об этом свидетельствуют данные на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.
В рейтинге WJP учитывались уровень контроля и ограничения полномочий правительства страны демократическими институтами, показатель коррупции, открытость действий правительства, основные права, порядок и безопасность в стране, нормативно-правовое обеспечение, гражданское и уголовное правосудие.
Если учитывать все показатели вместе, то среди стран СНГ Казахстан занял самую высокую позицию – 65-е место из 140, с результатом 0,53 балла.
После нашей страны на 68 месте с показателем в 0,52 балла расположилась Молдова; Украина – на 76 месте (0,5 балла); Узбекистан оказался на 78 месте (0,5 балла).
Худшие показатели у Беларуси (99 место и 0,46 балла), Кыргызстана (100 место и 0,46 балла) и России (107 место и 0,45 балла).
Азербайджана, Армении, Таджикистана в рейтинге нет.
При этом Казахстан:
- По уровню ограничения полномочий правительства страны демократическими институтами занял 106 место;
- По показателю коррупции – 62 место;
- По открытости действий правительства – 85 место;
- Основные права граждан – 100 место;
- Порядок и безопасность в стране – 42 место;
- Нормативно-правовое обеспечение – 62 место;
- Гражданское и уголовное правосудие – 43 место из 140.
При этом в пятерке лучших в мире по всем показателям оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995372-issledovanie-kazahstan-obognal-drugie-strany-sng-v-reytinge-verhovenstva-prava/