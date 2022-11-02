Исследование: Казахстан обогнал другие страны СНГ в рейтинге верховенства права

Молоток. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

Казахстан стал первым среди стран СНГ в индексе верховенства права в 2022 году. Однако в общем рейтинге страна оказалась на 65-м месте из 140 позиций. Об этом свидетельствуют данные на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.

В рейтинге WJP учитывались уровень контроля и ограничения полномочий правительства страны демократическими институтами, показатель коррупции, открытость действий правительства, основные права, порядок и безопасность в стране, нормативно-правовое обеспечение, гражданское и уголовное правосудие.

Если учитывать все показатели вместе, то среди стран СНГ Казахстан занял самую высокую позицию – 65-е место из 140, с результатом 0,53 балла.

После нашей страны на 68 месте с показателем в 0,52 балла расположилась Молдова; Украина – на 76 месте (0,5 балла); Узбекистан оказался на 78 месте (0,5 балла).

Худшие показатели у Беларуси (99 место и 0,46 балла), Кыргызстана (100 место и 0,46 балла) и России (107 место и 0,45 балла).

Азербайджана, Армении, Таджикистана в рейтинге нет.

При этом Казахстан:

По уровню ограничения полномочий правительства страны демократическими институтами занял 106 место;

По показателю коррупции – 62 место;

По открытости действий правительства – 85 место;

Основные права граждан – 100 место;

Порядок и безопасность в стране – 42 место;

Нормативно-правовое обеспечение – 62 место;

Гражданское и уголовное правосудие – 43 место из 140.

При этом в пятерке лучших в мире по всем показателям оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995372-issledovanie-kazahstan-obognal-drugie-strany-sng-v-reytinge-verhovenstva-prava/