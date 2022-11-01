Тысячи людей закрыли в шанхайском "Диснейленде" из-за вспышки COVID-19

Посетители шанхайского Disneyland 31 октября. Фото: VCG / Getty Images

"Диснейленд" в Шанхае закрылся вместе с посетителями из-за вспышки коронавирусной инфекции. Тысячам людей разрешали покинуть парк только после получения отрицательного результата теста, передает Daily Mail.

К такому внезапному решению власти Шанхая пришли после того, как в городе накануне обнаружили 10 случаев заболевания COVID-19. Власти закрыли парк развлечений и прилегающие к нему территории. А посетителей, оставшихся в парке, закрыли 31 октября.

Как уточняет издание, ежедневно шанхайский парк "Диснейленд" посещает около 60 тысяч человек.

При этом в понедельник, как сообщили пользователи соцсетей, аттракционы в парке продолжали работать для застрявших посетителей.

Такой же случай произошел в этом же парке в ноябре прошлого года – в тот раз, по информации издания, там застряло около 30 тыс. человек.

Напомним, в марте этого года Шанхай закрыли на самый масштабный локдаун за всю пандемию коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995239-tysyachi-lyudey-zakryli-v-shanhayskom-disneylende-iz-za-vspyshki-covid-19/