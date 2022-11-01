Илон Маск распустил совет директоров Twitter

Илон Маск. Фото: Gotham/Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров социальной сети Twitter после того, как завершил сделку по покупке данной компании, передает CNN.

Согласно документам, размещенным в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, все предыдущие члены правления Twitter больше не являются директорами "в соответствии с условиями соглашения о слиянии".

Маск стал единственным директором Twitter.

Почти сразу после того, как в четверг, 27 октября, миллиардер завершил сделку по приобретению соцсети на сумму 44 млрд долларов, он уволил как минимум четырех топ-менеджеров компании, включая Парага Агравала, бывшего гендиректора Twitter.

Новый владелец Twitter планирует пересмотреть политику модерации контента компании и постоянные баны для пользователей, которые ранее нарушали политику платформы, включая бывшего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, СМИ сообщали, что Маск планирует масштабные увольнения в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995155-ilon-mask-raspustil-sovet-direktorov-twitter/