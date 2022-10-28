WSJ: Некоторые рекламодатели могут уйти из Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford / Getty Images

Рекламодатели Twitter обеспокоены планами нового главы компании Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Некоторые рекламодатели могут отказаться от сотрудничества, сообщает Wall Street Journal.

Как сообщает издание, Кили Тейлор, глава отдела партнерства в GroupM, ведущем рекламном агентстве, заявила, что возвращение Трампа в Twitter может стать поводом для ухода десятка крупных рекламодателей.

Она отметила, что около дюжины клиентов GroupM, которым принадлежит множество известных потребительских брендов, попросили агентство приостановить их рекламу в Twitter, если учетная запись Трампа будет восстановлена.

Сегодня СМИ сообщили, что сделка Илона Маска по покупке Twitter состоялась. Как отмечает CNN, сумма сделки составила 44 млрд долларов.

Напомним, что Twitter – это американская социальная сеть, где пользователи могут публиковать короткие сообщения, делиться мнениями и реакциями. Сервис был запущен в 2006 году и постепенно приобрел широкую популярность.

В 2013 году соцсеть вошла в десятку самых посещаемых сайтов, а к началу 2019 года у Twitter уже было более 330 миллионов ежемесячных активных пользователей.

Почему Трампа заблокировали в Twitter?

9 января 2021 года стало известно, что аккаунт Дональда Трампа в Twitter оказался заблокирован. Это произошло на фоне протестов сторонников экс-главы США в Вашингтоне.

До блокировки Трампа в Twitter его сторонники ворвались в Капитолий – здание Конгресса США, – а затем в зал сената в Вашингтоне. Там проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов президента США 2020 года.

Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали люди, погиб один человек.

При этом аккаунт Трампа был заблокирован не только в Twitter, но и в Facebook.

Ранее Илон Маск заявлял, что если все же купит Twitter, то может позволить Трампу вернуться на платформу.

"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа. Полагаю, это была ошибка", – отмечал Маск на конференции в мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994693-tramp-pozdravil-ilona-maska-s-pokupkoy-twitter/