СМИ: Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру

Илон Маск. Фото: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

Американские СМИ сообщили, что Илон Маск теперь возглавляет Twitter, а бывшее руководство компании покинуло штаб-квартиру. Ранее бизнесмен выкладывал кадры из офиса компании.

Информация о том, что генеральный и финансовый директора покинули штаб-квартиру Twitter, появилась на сайте телеканала CNBC.

Кроме того, своем Маск обратился к рекламодателям - он объяснил, для чего купил соцсеть.

"Причина, по которой я купил Twitter, кроется в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, где можно будет обсуждать широкий круг идей, и не скатываться в насилие", - написал бизнесмен.

Он отметил, что в Сети было множество различных спекуляций касательно причин покупки им Twitter, но большинство из них ошибочны.

"Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю", - заявил Маск.

Он также отметил, что верит в потенциал этой платформы для свободы слова во всем мире и намеревается реализовать его.

"С момента осуществления моей инвестиции я осознаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в ее нынешнем виде", - считает Маск

Напомним, ранее американский миллиардер заявил, что может завершить сделку по покупке Twitter уже на этой неделе – он пообещал закрыть ее до пятницы, 28 октября.

Вскоре в Сети появилось видео, которое выложил сам предприниматель, на кадрах Маск заходит в офис компании Twitter с раковиной в руках.

Также Илон Маск ответил на распространившиеся слухи о массовых сокращениях, которые ожидаются в связи с его приходом в компанию. Он пообещал, что не будет увольнять 75 процентов работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994670-smi-ilon-mask-vozglavil-twitter-a-prezhnee-rukovodstvo-pokinulo-shtab-kvartiru/