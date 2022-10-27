Главой Samsung назначен Ли Чжэ Ен, отсидевший срок за коррупцию

Штаб-квартира Samsung Electronics. Архивное фото: samsung.com

Совет директоров южнокорейской компании Samsung Electronics в четверг назначил руководителем корпорации Ли Чжэ Ёна, и теперь корпорацией будет управлять представитель уже третьего поколения семьи, основавшей эту бизнес-империю.

Собственно, Ли-младший и так фактически руководил компанией, занимая пост вице-председателя с 2014 года, когда его отец Ли Гон Хи перенес инфаркт.

Его утверждение на посту главы корпорации должно было состояться еще в октябре 2020 года, вскоре после кончины патриарха Ли-старшего, однако этому помешало одно важное обстоятельство. Ли Чжэ Ён попал под суд за подкуп должностных лиц и был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы, из которых он отбыл 207 дней.

Он вышел на свободу под обязательство соблюдать ряд ограничений, а в августе этого года заслужил полное прощение от президента страны, что и открыло наконец путь к новому назначению.

Принимая решение, совет директоров в качестве главных аргументов такого назначения привел "крайне неопределенную глобальную деловую атмосферу" и "настойчивую необходимость в сильной отчетности и деловой стабильности".

Теперь Ли во главе компании стоимостью в 250 млрд долларов сможет с полным правом принимать решения о слияниях и поглощениях и разрабатывать стратегию, от которой будет зависеть не только будущее Samsung Electronics, но и южнокорейской экономики в целом.

От сумы и от тюрьмы

Ли-младший пришел на работу в Samsung в 1991 году и за три с лишним десятилетия успел сменить много ответственных должностей.

Правда, критики утверждают, что он лишен отцовской харизмы и не сделал ничего такого, что можно было бы поставить в заслугу лично ему. Однако в самой корпорации те, кто хорошо знают его, отмечают, что за мягкими цивилизованными манерами скрывается стальная воля, которая непременно понадобится ему на столь высоком посту.

Ли всегда старался держаться в тени, у него нет официальных аккаунтов в "Твиттере" или "Фейсбуке". О его личной жизни тоже мало что известно, разве что тот факт, что в 2009 году он развелся с женой.

Ли изучал курс истории Восточной Азии в Сеульском национальном университете и получил степень магистра в токийском Университете Кэйо.

Единственного сына в семье, его с детства готовили к тому, что рано или поздно он возглавит бизнес, основанный еще его дедом в 1938 году. Казалось бы, что может этому помешать? Однако начиная с 2016 года череда судебных разбирательств по обвинению в коррупции и манипуляциях на бирже, а затем и обвинительный приговор затормозили его карьеру.

Тем не менее, в этом году фортуна вновь повернулась к нему лицом, Ли заслужил прощение президента, и это вновь открыло ему путь на самый верх.

"На мои плечах оказалась тяжелая ноша, - признался он журналистам. - Но я обещаю создать компанию, которая будет пользоваться доверием и любовью людей еще больше".

Оптимизм на фоне падения доходов

Назначение Ли Чжэ Ёна на пост председателя правления корпорации совпало с объявлением о падении операционных доходов компании в третьем квартале на 31%.

Как говорится в заявлении самого южнокорейского гиганта, это связано с падением мирового спроса на потребительскую электронику и как результат - на микрочипы памяти, производство которых остается одной из ключевых статей дохода компании.

"Наше выживание зависит от технологий будущего, - подчеркнул в связи с этим Ли в послании на внутреннем форуме компании вскоре после своего нового назначения. - И мы вполне можем превратить этот кризис в источник новых возможностей".

Действительно, компания пока не теряет повода для оптимизма, поскольку несмотря на первый за три года отрицательный квартальный показатель доходов, крупнейший в мире производитель смартфонов уже отмечает рост продаж почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основы нынешнего мирового лидерства Samsung в области производства чипов памяти, смартфонов и телевизоров были заложены еще при Ли-старшем.

Однако условия ведения бизнеса заметно усложнились на фоне усилий США, которые стремятся затормозить продвижение Китая в области технологий микросхем.

Это серьезный деловой риск для компании, чьими основными рынками сбыта остаются Китай и США.

Ли уделяет первоочередное внимание росту основного бизнеса Samsung и стремится к тому, чтобы к 2030 году сделать производство микросхем основным источником дохода и подвинуть с лидирующих позиций основного конкурента - тайваньскую корпорацию TSMC.

Samsung также стремится расширить свой бизнес по производству биофармацевтической продукции и сетевого оборудования 5G.

Конгломерат продолжает играть ключевую роль в экономике страны - его общий оборот эквивалентен пятой части национального ВВП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994628-glavoy-samsung-naznachen-li-chzhe-en-otsidevshiy-srok-za-korruptsiyu/