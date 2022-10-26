Bloomberg: Маск пообещал закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу

Илон Маск. Фото: Carina Johansen / Getty Images

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск может завершить сделку по покупке Twitter уже на этой неделе - он пообещал закрыть ее в пятницу, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

О своих планах Маск заявил в понедельник в ходе видеоконференции с представителями банков. Уточняется, что в понедельник Маск общался с теми банкирами, которые финансируют сделку по покупке Twitter.

Сообщается, что представители банков закончили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации - на финальной стадии перед предоставлением денег Маску.

Издание отмечает, что на фоне этих новостей акции Twitter поднялись в цене.

Напомним, Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter - суд дал миллиардеру шанс закрыть сделку по покупке компании до 28 октября.

Также недавно американские СМИ писали, что сотрудников Twitter могут ждать массовые сокращения. Три четверти штата может покинуть компанию, если сделка с Илоном Маском состоится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994273-bloomberg-mask-poobeschal-zakryt-sdelku-po-pokupke-twitter-v-pyatnitsu/