СМИ: Илон Маск может сократить 75% сотрудников, если купит Twitter

Twitter. Иллюстративное фото: Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Сотрудников Twitter ждут массовые сокращения. Три четверти штата может покинуть компанию, если сделка с Илоном Маском состоится. В противном же случае компания может урезать фонд заработной платы на 800 млн долларов, сообщает The Washington Post.

Согласно документам и интервью, которые находятся в распоряжении издания, вне зависимости от того, под чьим руководством будет находиться Twitter, компанию ждут сокращения штата или бюджета.

Отмечается, что Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что планирует избавиться почти от 75 процентов из 7,5 тыс. сотрудников Twitter. Согласно его планам, в компании может остаться чуть больше 2 тыс. человек.

Тем не менее, даже если сделка не состоится, нынешнее руководство Twitter планировало сократить фонд заработной платы компании примерно на 800 млн долларов к концу 2023 года. Потенциально, это может означать уход почти четверти рабочей силы.

"Компания также планировала серьезно сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных, которые обеспечивают работу сайта для более чем 200 миллионов пользователей", – заявило издание.

Напомним, в начале октября стало известно, что американский предприниматель Илон Маск вновь вернулся к решению приобрести Twitter после июльского заявления о расторжении сделки.

Ранее также сообщалось, что из-за сделки по покупке соцсети Маск оказался под следствием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993685-smi-ilon-mask-mozhet-sokratit-75-sotrudnikov-esli-kupit-twitter/