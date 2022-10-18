Финляндия допустила конфискацию имущества россиян

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото: Martti Kainulainen / AFP / Getty Images

Министр обороны Финляндии заявил, что имущество россиян на территории страны могут экспроприировать, "если будет установлен риск и представлены основания", передает РБК.

Антти Кайкконен допустил, что под конфискацию могут попасть объекты, которые находятся на "важной для безопасности государства" территории. Он также отметил, что для такого исхода необходимо установить риск и представить достаточные основания.

Он не стал комментировать, рассматривают ли власти Финляндии введение этой меры в настоящее время, но отметил, что "право преимущественной покупки использовалось несколько раз".

Министр обороны добавил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС. Однако, подчеркнул он, "не стоит думать, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют риски для безопасности".

Ранее США заблокировали 330 млрд долларов российских активов с начала войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993147-finlyandiya-dopustila-konfiskatsiyu-imuschestva-rossiyan/