Парламент Швеции избрал нового премьер-министра

Ульф Кристерссон. Фото: Atila Altuntas / Anadolu Agency / Getty Images

Парламент Швеции одобрил кандидатуру лидера правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона на должность премьер-министра страны, передает DW.

За его кандидатуру проголосовали 176 депутатов, против – 173. Глава правительства меньшинства избран с помощью правопопулистской партии "Шведские демократы".

Отмечается, что Кристерссон сообщил о намерении создать новое коалиционное правительство Швеции в составе трех партий из консервативного лагеря – умеренных, христианских демократов и либералов. Впервые в истории королевства оно будет пользоваться поддержкой ультраправых "Шведских демократов" и будет сотрудничать с ними в парламенте.

Напомним, в Швеции на парламентских выборах правые получили 176 мест, а блок левых – 173. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон признала поражение и подала в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993134-parlament-shvetsii-izbral-novogo-premer-ministra/