Парламент Швеции избрал нового премьер-министра
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Парламент Швеции одобрил кандидатуру лидера правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона на должность премьер-министра страны, передает DW.
За его кандидатуру проголосовали 176 депутатов, против – 173. Глава правительства меньшинства избран с помощью правопопулистской партии "Шведские демократы".
Отмечается, что Кристерссон сообщил о намерении создать новое коалиционное правительство Швеции в составе трех партий из консервативного лагеря – умеренных, христианских демократов и либералов. Впервые в истории королевства оно будет пользоваться поддержкой ультраправых "Шведских демократов" и будет сотрудничать с ними в парламенте.
Напомним, в Швеции на парламентских выборах правые получили 176 мест, а блок левых – 173. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон признала поражение и подала в отставку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993134-parlament-shvetsii-izbral-novogo-premer-ministra/