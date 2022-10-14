СМИ: Компания Маска уведомила Пентагон о невозможности оплачивать Starlink в Украине

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Американские СМИ сообщают, что SpaceX уведомила Пентагон о невозможности оплачивать Starlink в Украине - компания Маска просит профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов.

Как пишет CNN, с момента начала конфликта Украине было передано 20 000 спутниковых аппаратов Starlink. Отмечается, что на днях Маск заявил, что данная операция обошлась его компании в 80 млн долларов, а до конца года расходы на нее могут составить 100 млн.

По информации издания, компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.

Компания просит Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы. Специалисты SpaceX подсчитали, что финансирование правительственного и военного использования Starlink Украиной обойдется в 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.

В начале октября Илон Маск назвал возможный исход российско-украинского конфликта, однако украинцы оказались с ним не согласны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992663-smi-kompaniya-maska-uvedomila-pentagon-o-nevozmozhnosti-oplachivat-starlink-v-ukraine/