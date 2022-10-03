Четырех министров освободил от должности президент Кыргызстана
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Главы четырех министерств были отправлены в отставку в Кыргызстане – двоих из них подозревают в коррупции. Соответствующие указы подписал президент страны Садыр Жапаров, передает издание 24.kg.
По указу Садыра Жапарова свои посты покинули:
- министр энергетики Доскул Бекмурзаев;
- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов;
- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев.
Отмечается, что первые двое были отстранены от должности из-за возбужденных против них уголовных дел.
Так, Алмазбек Бейшеналиев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 110 тысяч долларов. Деньги якобы вымогал за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.
Против Доскула Бекмурзаева было возбуждено два уголовных дела. Одно касается отправки за счет бюджета в заграничные командировки сотрудников, которые не были специалистами в соответствующей отрасли. Второе – из-за ремонта оздоровительного комплекса "Теплые ключи".
При этом, как сообщает издание, Азамат Жаманкулов и Эркинбек Осоев уволились по собственному желанию.
Сейчас в Жогорку Кенеш внесены кандидатуры трех новых чиновников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990879-chetyreh-ministrov-osvobodil-ot-dolzhnosti-prezident-kyrgyzstana/