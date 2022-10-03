Швеция заявила, что утечка газа на "Северном потоке-2" возобновилась

Утечка на газопроводе. Архивное фото (29.09.22): Swedish Coast Guard / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Береговая охрана Швеции сообщила, что утечка газа на газопроводе "Северный поток-2" не только не остановилась, но и увеличилась. Диаметр утечки составляет около 30 метров, передает CNN.

Накануне энергетическое агентство Дании сообщило о прекращении утечки газа из поврежденного газопровода "Северный поток". Власти Дании также отчитались, что на трубопроводе "Северный поток-2" было достигнуто стабильное давление и утечка газа из него тоже завершилась.

Однако, согласно заявлению береговой охраны Швеции, утечка на "Северном потоке-2" не только не прекратилась, но и стала больше. Диаметр составляет около 30 метров.

Береговая охрана добавила, что принимает "чрезвычайные" меры в течение более длительного времени, чем ожидалось, в связи с крупной утечкой.

Отмечается, что заявление береговой охраны было сделано после того, как "Газпром" сообщил об устранении всех утечек в обоих трубопроводах, но они еще работают над "снижением давления в линии B газопровода "Северный поток-2".

Напомним, первые три утечки были обнаружены 26 сентября. Сначала стало известно, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В трубе обнаружили дыру, которая и стала причиной утечки газа. Вскоре сообщили о еще двух – в "Северном потоке-1".

Немецкие специалисты считают, что если трубы газопровода "Северный поток" и "Северный поток-2" оперативно не отремонтировать, то они могут навсегда остаться непригодными для использования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990867-shvetsiya-zayavila-chto-utechka-gaza-na-severnom-potoke-2-vozobnovilas/