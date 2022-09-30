"Никогда, никогда": Байден заявил об отказе США признать референдумы России в Украине

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают итоги референдумов, проведенных Россией на оккупированных украинских территориях, передает Би-би-си.

"Соединенные Штаты, я хочу четко заявить об этом, никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины", - сказал Байден.

Американский президент пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против России.

О категорическом непризнании итогов референдумов заявил генсек ООН.

Тем временем российский президент подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

А сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России самопровозглашенных ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В ней примут участие Путин, депутаты Госдумы и пророссийские главы вышеупомянутых регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990378-nikogda-nikogda-bayden-zayavil-ob-otkaze-ssha-priznat-referendumy-rossii-v-ukraine/