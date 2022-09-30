Молдова ужесточила контроль на границе с Россией

Флаг Молдовы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Службы безопасности и информации Молдовы сообщил, что страна ожидает большого наплыва российских граждан. В связи с этим контроль на границе был усилен, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TV8.

"Мы ожидаем увеличения потока людей, выезжающих из Российской Федерации. <…> Наша задача совместно с пограничной полицией заключается в том, чтобы тщательно проверять въезжающих в страну, особенно иностранцев. Если мы будем сомневаться в честности этих людей, то мы будем запрещать им въезд в нашу страну", - сказал глава Службы безопасности и информации Молдовы Александр Мустяцэ.

Он добавил, что на границе у россиян будут спрашивать цели прибытия в Молдову, наличие обратных билетов и средств на проживание в стране.

Ранее стало известно, что Россия развернула пункты мобилизации на границе с Казахстаном. Один из них расположен на КПП "Караузек" в Астраханской области, другой - в Саратовской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990369-moldova-uzhestochila-kontrol-na-granitse-s-rossiey/