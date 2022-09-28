В Apple объяснили удаление из AppStore сервисов VK
Опубликовано:
Компания Apple объяснила, почему удалила приложения VK из AppStore. Пару дней назад сервисы VK перестали отображаться в поисковой строке AppStore.
В Apple объяснили удаление из App Store сервисов VK британскими санкциями, пишет издание The Verge.
Отмечается, что в понедельник правительство Великобритании ввело новые санкции против российских олигархов в ответ референдумы, которые прошли в некоторых частях Украины.
Санкции коснулись 23 руководителей "Газпромбанка", который связан с "ВКонтакте".
Издание пишет, что представитель Apple Адам Дема подтвердил, что приложения VK были удалены, а аккаунты разработчиков закрыты.
"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство акций которых принадлежит либо контролируется одной или несколькими сторонами, попавшими под санкции правительства Великобритании", - пояснил Дема.
Напомним, накануне VK подтвердила удаление нескольких приложений из App Store. При этом все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990090-v-apple-obyasnili-udalenie-iz-appstore-servisov-vk/