Власти Латвии вводят режим ЧС на приграничных с Россией районах

Рига, Латвия. Иллюстративное фото: gettyimages

Власти Латвии вводят режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца на приграничных с Россией районах из-за объявления частичной мобилизации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз на сайте правительства.

"В связи с объявленной в России мобилизацией правительство приняло решение с завтрашнего дня, 28 сентября 2022 года, ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что режим ЧС на латвийско-российской границе будет действовать три месяца. На данное время ситуация на границе стабильная и строго контролируется, однако ожидается, что после объявления в России частичной мобилизации количество россиян, выезжающих в Латвию, увеличится.

"С 19 сентября по настоящее время во въезде отказано 57 гражданам России. Ни один гражданин России не может пересечь границу Латвии в качестве туриста... Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательную проверку всех лиц. Также пограничники усиленно патрулируют, чтобы не допустить незаконного пересечения "зеленой" границы", – отмечается в заявлении правительства Латвии.

Напомним, Латвия закрыла въезд для российских граждан с шенгенской визой, которые были выданы другими государствами. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страна не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989945-vlasti-latvii-vvodyat-rezhim-chs-v-pogranichnyh-s-rossiey-rayonah/