Российская киноакадемия отказалась выдвигать претендента на "Оскар"
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Россия в этом году не будет выдвигать своего претендента на престижную американскую кинопремию "Оскар". Об этом сообщается на сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
"Президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" американской киноакадемии", - гласит сообщение.
Причины такого решения в сообщении не раскрыли.
Тем временем номинанты на 95-ю церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" будут объявлены в прямом эфире 12 марта 2023 года.
В конце мая советский и российский кинорежиссер Никита Михалков предложил учредить свой "Евразийский "Оскар" с призовым фондом примерно в три-пять миллионов долларов. Церемония может проводиться в каждой стране, которая войдет в состав Евразийской киноакадемии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989724-rossiyskaya-kinoakademiya-otkazalas-vydvigat-pretendenta-na-oskar/