Вашингтон прокомментировал получение Сноуденом российского гражданства

Эдвард Сноуден выступает на конференции в Инсбруке в Австрии. Фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал получение экс-сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданства. Стенограмма доступна на сайте Госдепартамента.

"Наша позиция не изменилась. Сноуден должен вернуться в Соединенные Штаты, где он должен предстать перед судом, как и любой другой американский гражданин. Возможно, единственное, что изменилось, это то, что в результате его российского гражданства, очевидно, теперь он может быть призван в армию для участия в войне России в Украине", - сказал Прайс.

Ранее стало известно, что Путин предоставил Сноудену российское гражданство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что гражданство было предоставлено по просьбе самого Сноудена.

В 2013 году экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал The Guardian и The Washington Post секретную информацию о масштабной слежке американского Агентства национальной безопасности (АНБ) в Сети. Вскоре после этого он вылетел в Гонконг, а оттуда прибыл в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989716-vashington-prokommentiroval-poluchenie-snoudenom-rossiyskogo-grazhdanstva/