Польша перестала впускать россиян с шенгенской визой через аэропорты и порты

Самолет. Иллюстративное фото: Eduardo Ramos Castaneda/Getty Images

С 26 сентября в Польше вступил в силу запрет на въезд российским гражданам с шенгенской визой в страну через аэропорты и морские пункты пропуска, передает РБК со ссылкой на Rzeczpospolita.

Соответствующий документ был подписан министром внутренних дел Польши Мариушем Каминьским. Документ реализует совместные с Латвией, Литвой и Эстонией договоренности от 7 сентября.

Известно, что с 19 сентября все четыре страны запретили въезд гражданам России через наземные пункты пропуска. Спустя неделю в Польше начал действовать запрет на въезд через аэропорты и порты. Отсрочка в последнем случае действовала для того, чтобы перевозчики сумели адаптироваться к изменениям.

Теперь если перевозчик принял на борт человека, которому запрещен въезд в Польшу, он обязан отвезти его обратно за свой счет.

Ранее Латвия заявила, что не будет выдавать визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989545-polsha-perestala-vpuskat-rossiyan-s-shengenskoy-vizoy-cherez-aeroporty-i-porty/