Байден направил на рассмотрение в сенат кандидатуру нового посла в России

Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил на рассмотрение в сенат кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России, об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в сенат <...> Линн М. Трейси из Огайо <...> на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Линн Трейси с 2019 года занимает должность посла США в Армении. Если сенат утвердит кандидатуру Трейси в качестве посла США в России, то она станет первой женщиной на этом посту.

Напомним, посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в России и уехал из Москвы 4 сентября. До прибытия преемника его обязанности в российской столице исполняет Элизабет Руд, заместитель главы дипмиссии США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989260-bayden-napravil-na-rassmotrenie-v-senat-kandidaturu-novogo-posla-v-rossii/