СМИ: В Беларуси начали отслеживать новоприбывших россиян

Аэропорт Минска. Фото: airport.by

В Беларуси начали отслеживать российских граждан, которые могут скрываться от частичной мобилизации в своей стране, передает DW Беларусь со ссылкой на источники.

К примеру, в минском аэропорту проверяют паспорта прибывших из России мужчин. В проверке даже задействовали сотрудников правоохранительных органов.

Помимо этого, белорусским силовикам было поручено идентифицировать новоприбывших российских граждан, которые могут скрываться от мобилизации, передает "Наша Ніва" со ссылкой на источники.

"Пока на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за квартирами на сутки, отслеживать новые машины во дворах с российскими номерами. Собирать информацию, проверять документы", - сказал белорусский оперативник.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. На этом фоне некоторые из российских граждан покидают страну.

Многокилометровые пробки из автомобилей были замечены на границе России с несколькими соседствующими странами, включая Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989252-smi-v-belarusi-nachali-otslezhivat-novopribyvshih-rossiyan/