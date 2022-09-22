Медведев заявил о готовности России использовать ядерное оружие в случае надобности

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: Dmitry Astakhov/AFP/Getty Images

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем официальном Telegram-аккаунте заявления насчет применения ядерного оружия, сделанные Путиным 21 сентября.

Медведев заявил, что референдумы на оккупированных украинских территориях состоятся, а их защита будет усилена ВС России.

Кроме того, Россия может применить ядерное оружие в случае надобности.

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - сказал Медведев.

Напомним, во время обращения к народу 21 сентября Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России власти страны будут использовать все методы, в том числе применение ядерного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989129-medvedev-zayavil-o-gotovnosti-rossii-ispolzovat-yadernoe-oruzhie-v-sluchae-nadobnosti/