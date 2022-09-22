Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Ален Делон на 72-м Каннском фестивале. Фото: Kurt Krieger/Corbis via Getty Images

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского для телеканала TV5 Monde, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Интервью состоится 23 сентября. Ранее 86-летний Делон выражал поддержку Украине.

Недавно Зеленский поговорил по видеосвязи с британским актером Бенедиктом Камбертбетчем, который выразил солидарность с Украиной.

До этого состоялся разговор с американским телеведущим Джимми Фэллоном.

В мае украинскому лидеру удалось побеседовать с 43-м президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. А в августе - с его предшественником на посту главы государства Биллом Клинтоном.

В разное время с начала войны в Украине Зеленский лично встречался с голливудскими актерами Джессикой Честейн, Шоном Пенном, Беном Стиллером и другими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989114-alen-delon-vozmet-intervyu-u-zelenskogo/