Китайская армия должна готовиться к боевым действиям, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Noel Celis / AFP / Getty Images

Председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в настоящих боевых действиях, передает РИА Новости.

Как заявил Си Цзиньпин, народно-освободительная армия Китая (НОАК) "должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".

По сообщению Центрального телевидения Китая, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине. Отмечается, что в мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.

Кроме того, глава КНР поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии – в 2015 году власти Китая объявили о намерении реформировать ВС для повышения их эффективности.

По словам Си Цзиньпина, в стране должна появиться ультрасовременная и боеспособная армия, которая сможет "при необходимости дать отпор любому неприятелю".

Сообщается, что в рамках реформы в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, которые сейчас наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.

Модернизацию армии, по словам председателя КНР, планируется завершить до 2035 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988960-kitayskaya-armiya-dolzhna-gotovitsya-k-boevym-deystviyam-zayavil-si-tszinpin/