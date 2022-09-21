Германия и Китай прокомментировали частичную мобилизацию в России

Ван Вэньбинь. Фото: Kyodo News via Getty Images

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек прокомментировал новость о частичной мобилизации в России. Заявление по этому поводу также сделали в МИД КНР.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал заявление Путина. Он призвал стороны прекратить военные действия путем переговоров, передает Sputnik Россия.

"Мы призываем соответствующие стороны добиться прекращения огня и боевых действия путем диалога и переговоров, а также как можно скорее найти решение, учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст условия и возможность для этого", - сказал Ван.

Вице-канцлер Германии Хабек назвал решение о мобилизации "плохим и неверным шагом", который усугубит конфликт, передает ТАСС.

"Мы с точки зрения политики оценим это и обсудим, как на это ответить", - сказал он.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации в России. Шойгу рассказал, кто под нее попадает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988908-germaniya-i-kitay-prokommentirovali-chastichnuyu-mobilizatsiyu-v-rossii/