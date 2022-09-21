Макрон предложил расширить состав Совбеза ООН

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета безопасности организации, передает РБК.

По словам французского лидера, Совбез ООН должен "принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль". При этом он отметил, что одновременно "следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений".

В Совбез ООН на данный момент входят пять постоянных членов – Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. И еще 10 участников, избираемых по географическому принципу, имеют статус непостоянных членов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россию необходимо исключить из Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988865-makron-predlozhil-rasshirit-sostav-sovbeza-oon/