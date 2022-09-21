Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
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Премьер-министр Японии на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения интересующих стороны вопросов, передает РИА Новости.
Кисида напомнил, что с момента подписания Пхеньянской декларации между двумя странами прошло 20 лет. Содержащиеся в ней вопросы все еще актуальны.
"Япония готова обсуждать все интересующие обе стороны вопросы. Лично я готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Я готов приложить все усилия, не упуская ни единого шанса", - сказал Кисида.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи проходит с 20 по 26 сентября. Кисида проведет ряд двусторонних встреч с лидерами и представителями иностранных государств, включая нового премьера Британии Лиз Трасс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988830-premer-yaponii-zayavil-o-gotovnosti-vstretitsya-s-kim-chen-ynom/