Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Глава российского МИД прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях мероприятия он должен провести десятки встреч с представителями иностранных государств, передает РИА Новости.

24 сентября ожидается выступление Сергея Лаврова с трибуны.

Перед поездкой в Нью-Йорк на Генассамблею российская делегация столкнулась с проблемами, связанными с выдачей американских виз и логистикой. Последняя была усложнена из-за введенных западными странами санкций, включая закрытие воздушного пространства.

Полет российской делегации во главе с Лавровым из Москвы занял 12 часов, пишут в Telegram ТАСС.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи стартовала 20 сентября и завершится 26 сентября.

В рамках работы сессии на мероприятии запланированы выступления президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отказался ехать на Генассамблею в Нью-Йорк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988828-lavrov-pribyl-v-nyu-york-dlya-uchastiya-v-genassamblee/