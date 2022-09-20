На российской бирже начался мощный обвал акций

Графики на бирже. Иллюстративное фото: Getty Images/Don Mason

Мощный обвал акций наблюдается на российской бирже. Такое падение на бирже, как отметили эксперты, вызвано новостями о геополитической ситуации.

Индекс Мосбиржи падает уже более чем на 10%, в том числе акции "Газпрома" теряют 14 процентов, пишет РИА Новости.

По словам экспертов, падение индекса ускорилось в 2 раза.

По информации некоторых СМИ, котировки упали после того, как появились сообщения о проведении референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как пишет РБК, зафиксированное 20 сентября падение индекса Мосбиржи стало максимальным почти за семь месяцев.

В лидерах снижения в основном нефтегазовые компании. Акции "Газпрома" падали на минимуме на 17,5%, "Новатэка" — на 15%, "Лукойла" — на 14,8%, "Газпром нефти" — на 12,71%, "Роснефти" — на 12%.

По данным издания, помимо геополитической ситуации давление на биржу оказали новости о том, что на заседании комиссии правительства по бюджетным проектировкам будут обсуждаться меры по повышению налогов с сырьевых экспортеров.

Напомним, самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о том, что 23-27 сентября состоятся референдумы по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации.

Также о готовности к проведению аналогичного референдума заявили в Херсонской области Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988757-na-rossiyskoy-birzhe-nachalsya-moschnyy-obval-aktsiy/